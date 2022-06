DFA tinutulan Taiwan live fire drill sa Ligaw Island

Pinuna ng Department of Foreign Affairs (DFA) ang Taiwan dahil sa plano nitong magkaroon ng live fire drills malapit sa Ligaw Island na dapat nitong June 28 at 29.

Dito ay tinawag ng DFA na “unlawful” o labag sa batas ang nasabing military excercises.

Sa isang tweet, nagpahayag ang DFA ng kanilang matinding pagtutol laban sa nasabing aktibidad.

“Ligaw Island is an integral part of the Kalayaan Island Group over which the Philippines has sovereignty,” pahayag ng DFA.

Pahayag ng DFA na ang mga live fire drill ay magdudulot ng tensiyon at maaaring nag¬pagulo sa sitwasyon sa West Philippine Sea. (Betchai Julian)