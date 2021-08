DFA staff, QRS binira ni Locsin sa passport aberya

Nagngingitngit na nagbanta si Foreign Affairs Secretary Teodoro ‘Teddy’ Locsin Jr., na ipapako niya sa pader ang bayag ng mga opisyal at tauhan ng kagawaran kapag hindi nila agad naayos ang aberya sa delivery ng mga passport.

“Get this straightened out right now or I will have all your balls nailed on my wall,” banta ng kalihim sa kanyang tweet.

Binalaan din ni Locsin ang courier delivery service na Quick Reliable Service, Inc. (QRS) na mabilis din niyang sisipain ang kontrata nito sa Department of Foreign Affairs (DFA) kapag hindi ito umayos sa kanilang palpak na serbisyo.

“This is ridiculous ESPECIALLY at this time. Tell QRS they will QUICKLY and RELIABLY be booted out if they don’t get their act toge­ther,” dagdag ni Locsin.

Kinuha ng DFA ang serbisyo ng QRS bilang courier ng mga naprose­song pasaporte sa ilalim ng Passport Online Appointment System ng kagawaran kung saan ay dapat itong mai-deliver sa mga aplikante sa loob lang ng pito hanggang 10 araw.

Sakaling hindi ito mai-deliver sa mga aplikante dahil sa maling entry ng pangalan o address matapos ang tatlong pagtatangka, ibabalik ng QRS ang mga pasaporte sa consular office kung saan nakatala ang aplikasyon.

Labis na naimbyerna si Locsin matapos mabasa ang sunod-sunod na tweet ng isang Matikas Santos kung saan ay naglakip pa ito ng larawan ng mahabang pila sa tanggapan ng DFA.

Ayon kay Santos, pila ito ng mga taong hindi pa nakatatanggap ng kanilang pasaporte gayung sumunod naman sila sa patakaran ng DFA.

Dahil sa delay ng delivery, sumugod na ang mga aplikante sa DFA para rito na kunin ang kanilang dokumento.

Ayon naman sa tweet ni @CarinAlejandria, matagal na niyang binayaran ang kanyang application renewal bilang “expedited” pero hindi pa rin ito naide-deliver sa kanya at wala rin siyang natatanggap na email mula sa QRS para ma-track niya ito.

Nang i-check umano niya ito sa DFA, wala rin itong record para mahanap niya.

Dahil dito, nagpuyos sa galit si Locsin at nagbanta sa mga opisyal at tauhan ng DFA na responsable sa passport delivery na ipapapako niya ang bayag ng mga ito kapag hindi naresolba ang problema sa delay sa passport delivery.

Sinabi ni Locsin na kinuha nila ang serbisyo ng QRS para sa ginhawa at proteksiyon ng mga aplikante laban sa peligro ng COVID-19 at hindi para makunsumi at sumakit ang ulo sa kunsumisyon. (Mia Billones)