DFA: Special elections sa Shanghai at iba pang lugar bahala ang Comelec

IPINAUUBAYA ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa Commission on Elections (Comelec) ang pagtatakda ng special elections sa Shanghai, China at iba pang lugar na may usapin sa seguridad.

Sa Laging Handa public hearing, sinabi ni Director Zoilo Velasco ng DFA-Overseas Voting Secretariat na nasa pagpapasiya na ng poll body kung kailan magsasagawa ng special elections tulad sa Shanghai, China na patuloy na naka-lockdown dahil sa mataas na kaso ng COVID-19.

Kailangan aniyang tingnan ng komis­yon kung ang mga botong makukuha mula sa nabanggit na bansa ay makapagbibigay ng malaking agwat sa boto ng mga kandidato, partikular sa pagka-presidente, bise presidente, senador at party-list.

Samantala, posible namang hindi na makapagdaos ng halalan sa mga bansang Ukraine, Iraq at Afghanistan dahil sa giyera at mga isyung pang seguridad.

Bukod sa imposibleng mabigyang-daan ito ng mga lider ng nasabing mga bansa dahil sa kaguluhan, hindi na rin aniya mahagilap ang mga Pinoy dito dahil posibleng lumipat na sila sa ibang mga bansa para sa kanilang kaligtasan.