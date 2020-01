Devance takot sa ‘paputok’ ni Maliksi

KILALANG tirador si Allein Maliksi lalo na sa three-point range pero nakakarimarim na 1-of-17 lang siya sa rainbow area sa katatapos lang na 2019 PBA Governors’ Cup Finals na pinagkampeonan ng Barangay Ginebra Gin Kings.

Pero ang karibal na big man ng Gin Kings, naniniwalang babalik ang deadly form ni Maliksi.

Kapag dumating uli ang oras na iyun, delikado na naman si Maliksi – nakakatakot!

“This is nothing but a small setback for Allein,” komento ni Devance sa kanyang Instagram post sa panlalamig ni Maliksi sa three-point area sa nagdaang finals.

“I can tell you guys now no one has more heart than this guy. Also please don’t forget he was a scoring machine a few years back. I know he still had those talents.”

Aminado naman ang gunner ng Meralco Bolts na si Maliksi na hindi ito nakatulong nang husto.

“Marami lang iniisip. I couldn’t make shots, mga open shots na hindi nahuhulog, but it’s okay. Ibalik ko lang ‘yung confidence ko sa sarili ko,” sey ni Maliksi, na naging tatay sa unang pagkakataon matapos manganak ang misis na si Kaye noong nagdaang Huwebes nang gabi bago isagawa ang Game 2 ng serye. (Lito Oredo)