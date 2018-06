Devanadera consultant ng Meralco-MVP ‘sweetheart deal’

HINAMON ng grupo ni Bayan Muna Party-list Rep. Carlos Isagani Zarate si Energy Regulatory Commission (ERC) Chairperson Agnes Devanadera na ibunyag at idetalye kung gaano kalawak ang ginampanang papel nito sa pagi­ging consultant diumano ng isa sa pitong kontrobersiyal na power supply agreement (PSA) ng Meralco na hindi dumaan sa bidding.

Kasabay nito, iginiit din ni Bayan Muna Chairman Neri Colmenares na mag-inhibit si Devanadera sa pagdinig ng nasabing usapin.

“While we are waiting for Chairperson Devanadera’s explanation on her work for Meralco, she should show a sense of delicadeza by inhibiting from the Meralco PSA applications now pending with her office,” pahayag ni Colmenares

Lumilitaw kasi, batay sa mga ulat, na nagkaroon diumano ng “consultancy work” si Devanadera sa isa sa pitong PSA ng power utility firm na pag-aari ng 71-anyos na binatang negosyante na si Manny V. Pangilinan.

“This fact that she has worked for Meralco before casts doubt on Devanadera’s motive in insisting to process these expensive Meralco sweetheart deals despite House of Representatives and Ombudsman findings that these contracts are illegal for failing to comply with ERC’s competitive selection process (CSP),” ani Colmenares.

Sa imbestigasyon ng House committee on good government and public accountability at House committee on energy sa natu­rang isyu na kinasasangkutan ng Meralco at ERC, lumalabas sa naging konklusyon ng joint report na mayroong salto sa panig ng mga opisyal at kawani ng ERC na pinamumunuan noon ni Jose Vicente Salazar.

Kaugnay ito sa pag-iisyu ng ERC Resolution No. 1, Series of 2016 kaya naantala ang implementasyon ng CSP.

Dahil sa pagkabitin ng CSP ay nagkaroon ng pagkakataon ang Meralco na isingit at ihabol ang aplikasyon ng mga sister company umano nito para sa supply ng 3,551 megawatt ng kuryente.

Gayunpaman, sinuspende ng Office of the Ombudsman ang apat na komisyoner ng ERC dahil sa naging papel ng mga ito sa inilabas na resolusyon ng ERC.

Hindi kasali si Devanadera sa sinuspende ng Ombudsman dahil hindi pa ito ang pinuno ng ERC nang ilabas ang desisyon noong Marso 2016.

Kahapon ay nagsagawa ng kilos-protesta ang grupo ng Bayan Muna sa tanggapan ng Meralco sa España, Maynila at iginiit ang pagbasura sa mga ‘sweetheart deal’ nito.

Pinangunahan ni Zarate ang kilos-protesta kung saan inihayag nito na talagang mapagdududahan si Devanadera dahil nagtrabaho umano pala ito para sa Meralco.

“Devanadera’s consul­ting work for the Meralco PSA, raises suspicion that she is not exactly a disinterested party to these PSAs,” giit ni Zarate.

“Her consulting work may explain why ERC continues to twist and turn as it tries to find ways to approve the contracts despite all the controversies surrounding Meralco’s failure to comply with CSP,” ani Zarate.