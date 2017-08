‘Despacito’, smash hit sa YouTube

Nakapagtala ng panibagong rekord ang ‘Despacito’ — ang racy Spanish-language glo­bal smash hit na may mga sekswal na pasa­ring — matapos palitan ang “See You Again” bilang ‘most watched’ video sa YouTube.

Nitong Biyernes ng hapon sa US East Coast, nakapagtala ang “Despacito” ng 2.995 billion views sa YouTube. Nilagpasan nito ang rap ballad na “See You Again” nina Wiz Khalifa at Charlie Puth na may 2.994 billion views.

Dahil sa tagumpay­ ng kanta ng Puerto Rican singer na si Luis Fonsi ay pinutol nito sa maiksing panahon lamang ang paghahari ng “See You Again” na nalagay sa number one spot noong nakaraang buwan lamang matapos talunin ang may apat at kalaha­ting taon na pamamayagpag ng “Gangnam Style” ng Korean artist na si Psy.

“Wow. Thank you all for supporting since day one,” komento sa kanyang Instagram na may 17 milyong followers ng Puerto Rican rapper na si Daddy Yankee na featured sa “Despacito”.

Tinanghal din ang “Despacito” bilang “most streamed song of all time”.

Nag-viral ito matapos ilabas noong buwan ng Enero at lalong sumikat nang lumabas sa remix nito ang pop star na si Justin Bieber.

“Slowly” ang ibig sabihin ng “Despacito” na may reggaeton beat.