Desisyon nga mipabor sa K to 12 program, gibaliktad sa SC

Miaplilar ang grupong Council of Teachers and Staff of Universities and Colleges in the Philippines o COTESCUP ang naha-unang desisyon sa Korte Suprema nga nagdeklarar nga constitutional ang K to 12 Program ug ang pagtangtang sa Panitikan isip usa sa core courses sa college curriculum.

Sa 19-pahina nga motion for reconsideration, gipangayo sa petitioner sa Korte Suprema nga baliktaro ang naha-unang desisyon ug ideklarar nga unconstitutional ang CHED memorandum circular 20-2013, subay sa pagpangayog nga ibalik ang temporary restraining order (TRO) batok sa pagtangtang sa Filipino ug Panitikan sa curriculum sa kolehiyo.

Ilang gipasabot nga dili andam ang nasud sa pagpatuman sa 12-year basic education cycle nga mandato sa K to 12 tungod sa kakulang sa mga classroom textbooks ug uban pang pasilidad.

Ang pagkakaroon din umano ng dagdag na dalawang taon sa basic education ay hindi nangangahulugan ng mas maraming trabaho at mapaghuhusay ang kapasidad ng mag-aaral.

Ang pagsang-at ug mosyon gidungan sa lihok protesta sa gatusan ka mga propesor ug estudyante sa atubangan sa Korte Suprema.

Nagtuo ang mga petitioner nga ang angayang hatagan ug pagtagad sa kagamhanan ang pagpanindot sa college courses aron masiguro nga mahimo silang “globally competitive.”