Desisyon ng SC sa anti-terrorism, tagumpay

ANG desisyon ng Korte Suprema na ang Anti-Terrorism Law (ATL) ay naaayon sa Saligang Batas, ay isang malaking tagumpay para sa Pilipinas upang magkaroon ng isang “dynamic law” na tutumbas sa mga batas ng ibang bansa na panlaban sa terorismo at proteksiyon para sa karapatang pantao.

Ito ang tinuran ni Assistant Solicitor General Angelita Miranda sa lingguhang ‘virtual’ na balitaan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) nitong Lunes.

Inihayag ni Miranda na ang desisyon ng Korte Suprema na payagang maging batas ang Republic Act 11479 o’ Anti-Terrorism Act of 2020 ay tagumpay ng bansa at ng Filipino.

“The final arbiter has finally spoken. The ruling exhibits the Supreme Court at its finest. It is a victory of the Republic and the victory of the people,” saad ni Miranda.

Kanya rin tinuligsa ang pagpapakalat ng iilang sektor na ang ATL ay idineklarang ‘unconstitutional’, ng Supreme Court (SC).

Aniya, ang desisyon ng SC ay nagtanggal lamang ng dalawang “collatila” o mga kundisyon. At sa hatol na ito ng SC, pahayag ni Miranda, ang Anti-Terrorism Council (ATC) ay inarmahan na ng batas na maaring magtalaga o magbansag sa sinumang grupo o indibidwal na may may kaugnayan sa mga terorista. Magiging bala rin ito aniya sa mga magtatangkang gumawa ng mga terroristic acts.

“It (SC Rule) also served as a stern warning, to those who sow terror or plan to carry out terroristic acts to derail the country’s democratic form of living,” ang sabi ng Assistant Solicitor General. (PNA)