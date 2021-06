Desiree itinaboy virus sa haybol

SA gitna ng pinagdaanang stress at pagsubok, todo pasalamat ngayon sa Panginoon si volleybelle Desiree Cheng matapos nitong malampasan ang hamon partikular sa kanilang kalusugan.

Matapos kasi aniya ang nakaka-stress na linggo, sa wakas ay kampante na ito at nakahinga nang maluwag.

“Past few weeks has been really stressful for us, nevertheless, thank you Lord we are all safe and healthy,” caption ng former DLSU Lady Spikers at kasalukuyang F2 Logistics Cargo Movers player kasama ang kanyang litrato na nagpa-disinfect ng bahay para maitaboy lahat ng virus.

Sa ngayon ay nagpapakondisyon na rin ito para sa paparating na PVL Open Conference dahil sokpa na ito sa team training.

Nag-eensayo ang F2 Logistics sa Valentino Resort and Spa sa San Jose, Batangas. (Aivan Episcope)