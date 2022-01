Deserving sina Pingris, Simon

NAKU mga ka-Abante, heto na naman tayo, umakyat na naman sa Alert Level 3 ang ilang parte ng bansa kaya extra ingat tayong lahat, mahirap na at baka madale pa tayo.

At ayun nga, dahil nasa Alert Level 3 ang National Capital Region, apektado muli ang mundo ng pampalakasan. Tigil muna ang PBA, hindi ito naka-bubble set up kaya naman hindi muna ito puwedeng magpatuloy at kung sakaling gagawin nila itong bubble ulit, aba panibagong gastos na naman ito, malaking gastos na naman para sa mga team. Talagang masasabi natin mga ka-Abante na walang ligtas sa coronavirus disease.

Pero eto mga ka-Abante, buti bago nahinto ang liga ay nagkaroon ng isang programa kung saan iniretiro ang jersey ng mga dating PBA champion na sina Marc Pingris at Peter Jun Simon. Magandang panapos ng taon hindi ba? Pero curious din ako mga ka-Abante sa kung ano ang nagiging basehan para mai-retire ang jersey ng isang manlalaro.

Kung titignan natin sina Ping at Simon, masasabi natin na deserve nila na mai-retire ang kanilang jersey dahil sa naging makulay nilang karera sa liga kasama ang Magnolia Hotshots. Parte ang dalawa nang makuha ni coach Tim Cone ang grand slam para sa San Mig Coffee.

Si Simon ay sa SMC franchise na nagsimula at kahit minsan ay hindi nai-trade. Oh ‘di ba? Ganoon siya kakailangan ng Hotshots. Si Ping naman ay kahit naglaro muna sa ibang team bago napunta sa Hotshots at nai-trade, at sa huli ay serbisyo pa rin niya ang hanap ng koponan. Talaga namang iba ang nabuo nilang relasyon sa SMC dahil hindi lahat ay nabibigyan ng ganito kalaking recognition.

Pero eto naisip ko lang, kung ako ang player na bagong salta sa team at available ang numero ng mga batikang players dati ng team, aba hindi ko pipiliing gamitin ‘yun at mahirap tapatan, kumbaga mabigat sa parte ko na panindigan ang paggamit ng numero ng dating star player ng team. Kung ako lang, hindi ko na hihintayin na i-retire ang mga numero nila, bilang respeto ko at paghanga sa kanila, pipiliin ko na hindi gamitin ang jersey number nila. Magkukusa na ako kesa ma-bash pa ako mga ja-Abante. Hehe. Sabi nga nila, automatic na dapat ‘yun. Hindi ba mga ka-Abante?

At tulad ng sabi ko kanina, Alert Level 3 tayo kaya mag-ingat po tayong lahat!

Muli, patuloy po ninyong suportahan ang Sportalakan. Salamat po at God bless!