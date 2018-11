Derrick itinanggi ang dyowang beauty queen

Hanggang ngayon ay pinaninindigan ni Derrick Monasterio na ‘happy to be single’ ang drama niya kahit madalas siyang nakikita kasama ang isang beauty queen.

Ayon sa kanya nang makatsikahan namin siya sa ini-endorse niyang Korean Resto, ang Myeong Dong ng kaibigan niyang si Alex Chang, constant date raw niya ito pero wala pa naman talaga silang commitment sa isa’t isa.

Parang ayaw pa niyang magseryoso nang husto sa lovelife dahil ibang klase raw siyang magmahal. Todo-bigay, kumbaga, na siyang ayaw niya munang mangyari dahil gusto niya talagang pagandahin pa lalo ang kanyang career.

“Nganga,” ang deskripisyon niya sa kanyang buhay pag-ibig.

Pero, may sex life siya, biro namin sa kanya.

Ang lakas ng tawa ni Derrick sa biro namin sabay sabi na mas todo-bigay siya sa aspetong yun kaya iwas-iwas din muna siya. Nakakangayat daw ito, eh, ang laki na ng pinuhunan niya sa pagpapaganda ng kanyang katawan at ayaw niya ng maging haggard-looking, huh!

Sa ngayon, still waiting pa raw siya ng bagong pro­ject pagkatapos ng Inday Will Always Love You, kaya puro gym muna siya ngayon at siyempre, raket sa mga shows and events. Gues­tings din muna siya sa ibang shows ng Kapuso network.

May pinaplano na raw sa kanya ang GMA 7 pero wala pa namang malinaw na usapan at wala pa rin siyang ideya kung ano ito.

Samantala, kagagaling lang niya sa Dakak Resort sa Dipolog City kung saan super-enjoy daw siya sa water sports. Mukhang gusto rin niyang i-try pa ang iba na hindi pa niya nai-experience.

Kagagaling din niya sa bakasyon kasama ang kanyang ina sa Korea kung saan inilibot sila ni Alex Chang sa iba’t ibang lugar dito at mega-enjoy siya sa Korean foods.

Gretchen Ho kinatawan ng Int’l Visitor program sa US

Bilang graduate ng Ateneo de Manila University with a double course, aba, nakakataas nga ng ilong nang mapili ang dating volleyball player at ngayon ay TV host nang si Gret­chen Ho bilang Philippine representative sa International Visitor Program na kinikilala bilang premier professional exchange prog­ram ng US Embassy.

Ayon kay Gretch, siya ay ni-nominate ng US Embassy dito sa Pilipinas at pinili naman ng US Embassy base sa kanyang academic background at achievements bilang isang mamamayan ng bansa. Bukod sa kanya, may 49 na iba pang representatives ng iba’t ibang bansa ang kanyang kasama. Ang syoray, devah?

Sa tatlong linggo na siya ay nasa Bayan ni Uncle Sam, iikutan nila ang apat pang city kung saan sila ay mag-assess sa impact ng social media, citizen journalism, alternative forms of journalism at strategies na susuporta sa isang ethical at responsible journalism sa panahong ngayon na marami na ang pagbabago.

Siyempre, hindi rin nagpakabog si Gretch sa ibang representatives dahil sa attire pa lamang nito na very Pinay ang da­ting, aba, kabog na niya ang iba, noh!

‘Yun na!