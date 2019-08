Derrick, Bea Binene spotted sa PDEA

Nag-courtesy call ang ilang cast members ng upcoming GMA drama-action series na “Beautiful Justice” sa headquarters ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA). Pinangunahan nina Victor Neri, Bea Binene, Valeen Montenegro, Derrick Monasterio, at Bing Loyzaga ang pagbisita sa opisina ni PDEA Chief of the Public Information Office Director Derrick Arnold Carreon.

Parte ito ng kanilang immersion bilang paghahanda sa kanilang mga karakter sa soap. Siguradong maraming natutunan ang cast mula kay Director Carreon at sa kanyang team.

Heart todo iyak sa ‘StarStruck’

Lalong nahirapan ang “StarStruck” judge na si Heart Evangelista tuwing may nae-eliminate na hopefuls. Ibinunyag niya na naiiyak siya pagtapos ng show dahil ayaw niyang magpaalam sa mga bata.

Kuwento niya, “It’s hard whenever they say goodbye. You start to love them na rin, even if you don’t talk to them. You get attached.”

Matatandaang ang pinakahuling natanggal sa Final 8 ay sina Ella Cristofani at Radson Flores.

Lalo na ngang umiigting ang laban nga-yong paunti nang paunti ang mga contestant.

Singer sa New York wanted sa GMA

Wala nang makakapigil sa pagbabalik ng inaabangang singing contest na “The Clash” sa Kapuso Network. Kahit na maulan ang panahon, hindi alinta-na ito sa mga gustong sumunod sa yapak ng Season 1 champion na si Golden Canedo!

Mula sa iba’t ibang panig ng bansa, at maging sa Brooklyn, New York, daan-daan ang sumubok at nagbaka-sakaling makapasok sa “The Clash” Season 2.

Masayang nanumbalik ang isang daang pinalad na umabot sa final screening na ginanap noong nakaraang August 2 sa Studio 1 ng GMA-7. Nakakuha ng sampung contestant mula Luzon, samantalang sa Visayas naman ay mayroong 20, at sa Mindanao ay may 24.

Pinakamaraming nakapasok mula sa Metro Manila sa bilang na 34 at dalawa naman mula sa New York! Interesting ang halo ng Top 64 ngayong season, huh!