DeRozan, Spurs tinagpas Bucks

GINAWANG sangkalan ng Spurs ang record-breaking first half para tagpasin ang five-game winning streak ng Milwaukee via 146-125 victory Lunes ng gabi sa AT&T Center sa San Antonio.

Humarabas ang hosts ng 87 points sa first 24 minutes tungo sa 33-point lead sa halftime.

Sampung araw na ang nakakaraan sa Boston, nalusaw ang 32-point lead ng San Antonio at tumukod sa Celtics 143-140 sa overtime.

Kontra Bucks, nagsumite si DeMar DeRozan ng 23 points, may 21 points at 9 assists si Dejounte Murray at halos triple-double na 9 points, 10 rebounds at 8 assists kay center Jakob Poeltl.

May tig-20 markers pa sina Keldon Johnson at reserve Patty Mills, umayuda ng tig-19 sina Lonnie Walker at Rudy Gay.

Natalo ang New Orleans sa Memphis 115-110, dinistansiyahan ng Spurs (33-35) ang Pelicans (31-38) sa 10th place sa West. Isang panalo ang kailangan ng San Antonio para maniguro sa play-in pagkatapos ng season.

Franchise record-tying din ang 12 3-pointers ng San Antonio sa first half bago tumapos ng 17 for 29 mula long range.

Maagang natapos ang gabi ni Giannis Antetokounmpo, naka-29 minutes lang pero nagsumite ng game-high 28 points sa Milwaukee. (VE)