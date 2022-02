DeRozan, Bulls tiniris Hornets

UMASA ang Chicago sa clutch shooting nina DeMar DeRozan at Zach LaVine sa dulo para takbuhan ang Hornets 121-109 Miyerkoles ng gabi sa Spectrum Center sa Charlotte.

Nagbuhos si DeRozan ng 36 points, dinagdagan ni LaVine ng 27. Mainam din ang kontribusyon ni Nikola Vucevic na 18 points, 15 rebounds, 8 assists at 3 blocks para sa Bulls (34-21) na isang laro na lang sa likod ng Eastern Conference-leading Heat (35-20).

Sa pang-apat na sunod na laro ay nagsumite ng 30 points o higit pa si DeRozan, nag-average ng 37.5 points sa stretch.

Hindi naisalba ng 33 points ni LaMelo Ball ang Hornets (28-28).

Kumikig ang Charlotte sa third pero abante pa ang Chicago 89-76 papasok ng fourth.

Sa patuloy na pagliyab nina DeRozan at LaVine sa final period ay bumuka sa 21 ang lead ng Bulls na 16 for 33 sa labas ng arc.

“DeMar DeRozan made clutch shots, he made tough shots. LaVine made tough shots,” ani Hornets coach James Borrego. “We tried to trap them, zone them, bump them, but they made tough shots.” (VE)