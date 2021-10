Derek umalma sa fake news, magdedemanda

Umalma si Derek Ramsay sa inilabas ng isang tabloid na diumano ay ‘hindi pinagamit ni Ellen ang apelyido ni John Lloyd Cruz sa anak na si Elias’.

“The ultimate bearer of fake news. We will definitely take legal action on this. Don’t ever attack my family!” post ni Derek sa kanyang Instagram.

May mga nakiusap kay Derek na huwag na lang patulan, at mas mag-focus sa kasal nila ni Ellen Adarna.

“Tnx for your opinion. I think it’s time to speak up about fake news. There are still professional journalists out there and it’s unfair for their profession to be tarnished by cheap and unprofessional heartless reporting!” sagot ni Derek.

Anyway, pinakita nga ni Derek sa IG niya ang invitation na kung saan ay kumpleto ang pangalan ng anak nina Lloydie at Ellen na Ring Bearer Elias Modesto Adarna Cruz.

Kasunod na pakiusap ni Derek na sana ay wag nang isama sa mga isyu ang walang kamalay-malay na bata.