Derek type maka-partner ni Paolo

Palong-palo ang movie career ng dalawang artists ng JLD Management, sina Paolo Ballesteros at Derek Ramsay bilang dalawa sa trusted at bankable lead actors sa pelikula.

Box-office sa takilya ang latest starrer ni Paolo mula sa Regal Entertainment, ang My 2 Mommies, na humamig ng P5.5 M opening day gross. Hindi lang ito pinilahan sa mga sinehan, umani rin ito ng magagandang reviews sa kanilang performances. Bentang-benta ang pagbibitiw niya ng nakakatawang linya at tagos sa puso ang kanyang pagdadrama.

After M2M, ikinakasa na ang next movie ni Paolo na lalong magpapatingkad sa kanya bilang box-office attraction at magaling na aktor!

Si Derek naman, huli siyang napanood sa Metro Manila Film Festival na All of You kung saan tinanghal siyang Best Actor. Bago ‘yon, tinangkilik ng moviegoers ang Regal movies niyang Love Is Blind at The Escort.

Ang latest film ng hunk actor, ang love triangle drama na Kasal, ito ang opening salvo kaugnay ng 25th anniversary ng ABS-CBN Films at Star Cinema. Magsisilbi rin niya itong homecoming sa film outfit kung saan ginawa niya ang No Other Woman, Ex With Benefits, I Love You Goodbye, The Unkabogable Praybeyt Benjamin at iba pa.

Higit na matindi ang handog ni Derek sa muli niyang pagbabalik sa film outfit sa role niyang nagpatingkad sa pagiging lead actor niya dahil makikipagtagisan siya sa pag-arte sa co-stars niyang sina Paulo Avelino at Bea Alonzo. Mula ito sa direksyon ni Ruel Bayani sa mapapanood sa Mayo 16.

Sa pagbongga ng movie career nina Paolo at Derek, may chance na magsama silang dalawa sa isang pelikulang lalong magpapatibay sa kanila bilang box-office actors, huh! Eh, type rin naman ni Paolo na maka-partner si Derek, ha!