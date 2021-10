Derek tumili, tumakbo sa bubwit ni Ellen

Ang daming ‘triggered’ sa video na pinost ni Ellen Adarna sa Instagram, na mapapanood din sa kanilang YouTube channel, kung saan ay may hawak siyang ‘bubwit’ at pinantakot, inilapit sa mukha ni Derek Ramsay, na noong mga oras na `yon ay karga si Elias.

“His life flashed before his eyes. Near death experience!” sabi ni Ellen.

May mga nagkomento na kesyo patay na yung bubwit, at animal cruelty raw yon.

“Laruan kc yan dati. Toy lang yan dai. Fyi di talaga gumagalaw `yan. Utak mo lang gumagalaw niyan!” sagot ni Ellen.

“It’s not triggered dai, I’m just answering and stating facts. Mahirap ma-PETA tayo at baka sabihing animal cruelty!” say pa ni Ellen.

Sa bandang dulo ng video, makikita na tumatakbo, habang sumisigaw pa rin si Derek sa panakot na `yon ni Ellen.

Reaksiyon ng mga fan, ang laking tao ni Derek, machong-macho, pero takot na takot sa bubwit. Pero baka naman nandiri lang, di ba?

Pero siyempre, rumesbak din si Derek kay Ellen, kaya sa ending, si girl naman ang tumatakbo at tumitili. (Dondon Sermino)