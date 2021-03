Derek napikon sa ‘panty’ isyu kay Erich

Nairita, napikon daw si Derek Ramsay sa isyu na naman sa kanya. Ang isyu kasi na nagsimula sa online show nina Nay Lolit Solis, Cristy Fermin at Mr. Fu. Blind item na pinangalanan daw ni Nay Lolit na sina Derek, Angelica Panganiban at Erich Gonzales daw.

Ito ‘yung kesyo may naiwang panty si Erich sa room ni Derek na sinita diumano ni Angelica.

Sabi nga ni Derek, napakatagal na nilang hiwalay ni Angelica. Habang never raw na nagkaroon ng anumang relasyon sa kanila ni Erich.

As it shows, mukhang palala nang palala ang mga isyung ibinabato kay Derek pagdating sa girls.

Tila sagot na ni Derek ang naging post niya sa kanyang Instagram na, “I used to rush to defend myself against false accusations but now I watch to see who believes it, so I know who to cut off first.”

Nag-react din si Derek sa netizen na nag-comment sa post niya na hindi na raw kailangang idepensa ni Derek ang sarili dahil malinaw naman kung anong klaseng lalaki ‘to. Sinagot niya ito at tinanong ang netizen nang, “and what kind of man am I?” (Rose Garcia)