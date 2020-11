Derek nagsalita na sa breakup kay Andrea

Kinumpirma na ng aktor na si Derek Ramsay nitong Huwebes ang paghihiwalay nila ni Andrea Torres.

Nakapagsalita si Derek matapos isang Instagram follower niya ang binunton ang sisi kay Andrea sa paghihiwalay nila.

Anang follower, tumagal ang mga past relationship ni Derek ng anim na taon hindi katulad kay Andrea na isang taon lang kaya ang huli raw ang may problema.

Reply ni Derek: “Please don’t point the finger at anyone. There is nothing wrong with Andrea. She is a great woman.”

Idiniin din ng aktor na hindi third party ang dahilan ng paghihiwalay nila.

“The breakup has happened so fast. Maybe two people are just not meant to be. Please respect us na lang. We shared our love to all of you. Sana naman we can keep this to ourselves,” sey ni Derek.

“Mahal ko si Ada (Andrea) kaya ‘di ako magsasalita, pero if I hear lies about her I will defend her,” dagdag niya.

https://www.instagram.com/p/CHwfofypXWP/

Sa ngayon ay tikom pa ang bibig ni Andrea sa breakup issue.

Kumalat ang mga espekulasyon na break na sina Derek at Andrea matapos mapansin ng mga netizen na binura ng mga ito ang litrato na magkasama sila sa kani-kanilang Instagram account. (IS)