Derek muntik mabulag, isinugod sa ospital

Ibinunyag ni Derek Ramsay na itinakbo siya sa ospital noong nakaraang linggo dahil sa UV light. Kuwento ni Derek sa interview nina Iya Villania at Camille Prats sa show na “Mars Pa More”, napansin niyang pakislap-kislap ang UV light niya sa bahay kaya inayos niya ito.

Pinaalalahanan pa raw siya ng girlfriend niyang si Andrea Torres na huwag tingnan nang direkta ang UV light pero tinignan pa rin niya ito.

Nangyari raw iyon ng gabi pero pagsapit ng madaling-araw ay hindi na niya maidilat ang kanyang mga mata.

“Talagang they were burning, eh ayoko naman siyang gisingin (Andrea). I went to the bathroom, naghugas ako ng mata. It got worse. Then it just got worse and worse, so napilitan na akong gisingin si Andrea, at tinakbo na ako sa ospital,” sey ni Derek.

Nilagyan pa raw siya ni Andrea ng eye drops at sumigaw na siya sa sobrang sakit. Nangamba raw noon si Derek na baka mabulag siya. (IS)