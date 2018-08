Derek, Joanne nagpakasal nang lihim?

Palihim nga bang ikinasal sina Derek Ramsay at Joanne Villablanca? Walang malinaw na kuwento, pero mapapaisip, magdududa ka talaga na nagpakasal nga ang dalawa, at mukhang sa ibang bansa naganap ang kasalan, ha?

Sa Facebook post ng producer na si Atty. Joji Alonzo na photo nina Derek at Joanne na parang ikinasal nga dahil sa mga suot nila, nakalagay ang caption na…

“Woohoo! @ramsayderek07 at his wedding reception. Gotcha D!!! So who’s the lucky (or is it unlucky hahaha) girl? For real or for reel?!”

At sa Instagram post naman ni Derek,­ wala ring hint na ikinasal nga sila ni Joanne. Ang isa sa mga huling post niya ay ang birthday greetings nila kay Michael Cinco, na alam naman nating lahat na sikat sa ibang bansa, dahil sa magaganda at bonggang-bongga niyang mga gown.

Si Michael Cinco nga ang takbuhan ng mga artista natin na gustong magpagawa ng bonggang wedding gown.

“Happy birthday @michael5inco Enjoy your special day! See you soon! #happybirthday #filipinopride#worldclassdesigner #amazing@sayed5inco,” caption lang ni Derek.

Sa Instagram stories naman ni Derek, makikita lang ang mga video, boomerang na naka-tuxedo nga siya, at may video rin siya kay Joanne na nag-aayos ng shoes, habang suot ang wedding gown.

Well… Ano nga ba? Kasal na nga ba?

Karla hindi pabor sa pag-amin nina Daniel, Kathryn

Naging usap-usapan nitong nakaraang linggo ang pag-amin nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sa kanilang limang taong relasyon.

Kaya naman hindi nakaiwas sa tanong tungkol dito ang dalawa nang mag-guest sa Magandang Buhay noong Martes (Agosto 28). Nanay pa mismo ni Daniel na si Karla Estrada ang nagtanong kung bakit natagalan ang dalawa sa kanilang pag-amin.

Pabirong sagot ni Daniel, “Kasi sabi mo, Ma, eh.” Ikinagulat naman ni Karla ang sagot ng anak pero tinawanan na lang din niya ito.

Nagbigay naman ng mas seryosong sagot ang dalawa. Ayon kay Daniel, “Tamang timing and for the formality na lang din.” Para kay Kath naman, “Ever since para naman po siyang open secret naman po sa lahat. Parang kinonfirm lang.”

Sa limang taon nina Kathryn at Daniel bilang mag-on at pitong taon bilang magka-love team ay aminado silang nagbago ang kanilang samahan at maturity.

Perfect timing nga rin naman ang pag-amin ng KathNiel­ dahil sa kanilang bagong pelikulang “The Hows of Us,” hindi na puro pakilig ang ihahanda nila dahil ipapakita sa peula ang pagdadaanan ng dalawang taong sabay na nangarap at sabay na nag-mature sa buhay.

Robotic dog bida sa AXL

Si A.X.L. ay isang top-secret, robotic dog na mayroong advanced artificial intelligence na gawa ng military.

Matapos ang isang bigong eksperimento, matatagpuan ni Miles si A.X.L. na nagtatago sa isang disyerto. Dahil sa nagtataglay si Miles ng mapag-aruga at busilak na puso madali niyang mapapaamo at mapapasunod si A.X.L.

Magkakaroon sila ng special friendship na based on trust, loyalty and compassion. Gagawin ni A.X.L. ang lahat upang matulungan at maprotektahan ang bagong kaibigan, kahit pa kalabanin niya ang scientist na lumikha sa kanya.

Gaganap bilang Miles si Alex Neustaedter, na top choice ni Daly para sa role. Inilarawan niya si Neustaedter bilang isang Luke Skywalker na mayroong quality ni James Dean.

Hindi naman pinalagpas ni Neustaedter ang oportunidad na gumanap sa papel ni Miles. Humanga rin siya sa kung gaano ka-passio­nate ang kanilang direktor upang mabuo at matapos ang pelikula.

Ayon kay Daly, ang totoong bayani ng kuwento ay si Sara na ginagampanan ng aktres, pop star, at model na si Becky G. Anang direktor, nakipag-collaborate nang husto sa kanya si Bekcy G upang mabuo ang karakter na gagampanan nito.

Umaasa si Becky G na magugustuhan ng mga kabataan ang pagiging high spirited at independent ni Sara.

Tinatalakay ng AXL ang mga importanteng issue na nangyayari sa totoong buhay, lalo na ang tungkol sa panga­nib na dulot ng unchecked technological advancement. Gusto ni Daly na mapagtanto ng mga tao na hindi lang naman talaga artificial intelligence ang problema kundi ang mismong mga taong nagkokontrol dito.

Ang “A.X.L.” ay isang timeless, epic adventure para sa buong pamilya. Palabas na ito nung Agosto 29. Handog ito ng VIVA International Pictures at MVP Entertainment.