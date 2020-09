Derek dawit sa ‘girls for hire’

Pinakita na ni Derek Ramsay ang bagong mansyon niya. Bongga dahil malaki, malawak at parang hotel.

Marami ang nagsasabi na baka ito na ang magiging tirahan nila ng girlfriend niyang si Andrea Torres. Kasal na lang kasi ang kulang sa dalawa.

Samantala, nagbabala si Derek dahil dinadawit siya sa sindikato ng girls for hire.

Ginagamit ang kanyang pangalan para makabingwit ng mga babaeng nagbibigay ng ‘aliw’ sa mga pribadong events.May taong impostor at nagpapanggap na siya ay si Derek Ramsay. Nagpasalamat din siya dahil may nag-inform sa kanya ng ‘identity theft’ na naghahanap ng mga girl sa stag party.

Pinaskil niya sa kanyang Instagram story ang screenshoot na nakalagay ang isang unregistered number .

Ang caption niya ay “HI GUYS. SOMEONE IS PRETENDING TO BE ME USING THIS NUMBER. HE ASKS FOR GIRLS OFFERING 150K FOR A STAG PARTY.

“THIS HAS ACTUALLY BEEN HAPPENING FOR YEARS.IF YOU HAVE ANY INFO ON WHO THIS PERSON IS PLS DM ME.”

Nag-post din si Derek ng video at itinanggi na naghahanap siya ng paupahang babae.

“I’d just like to thank my fans, who brought again to my attention about somebody pretending to be me, saying that I’m looking for girls to hire for 150K, for a stag party.This have been happening for a year now and there’s to truth to it.

“So, I really appreciate those who have reached out to me inform about what’s been going on. Thanks, guys,” saad pa niya.

Tsuk!