Depresyon ‘wag gawing isyu kay Nadine!

Mga fan nagwala sa galit:

Ni Athena Yap

Matapos lumabas ang maraming report tungkol sa ‘split issue’ ng JaDine, patuloy na ipinaglalaban ng mga fan nito ang pagtanggi na hiwalay na ang kanilang favorite love team.

Sa katunayan, galit na galit na binatikos ng maraming fan ang unang report na lumabas na nagsasabing hiwalay na ang JaDine. Naglabas ang mga ito ng mga litratong magpapatunay na magkasama pa rin ang JaDine sa nagdaang holiday celebrations at sinabing fake news iyon. Nagdulot ito ng kalituhan sa nakararami.

Ngunit may mga report naman na nagsasabing kumpirmado na nga ang paghihiwalay ng magkasintahang James Reid at Nadine Lustre kahit wala pa talagang opisyal na pahayag mula sa kanilang dalawa.

Paliwanag pa sa ibang mga report, na galing mismo ang kumpirmasyon mula sa taong malapit sa JaDine.

Ngayon naman ay ginigisa ng mga fan ang sikat na entertainment editor, writer na si Ricky Lo dahil sa sinulat nitong article tungkol sa hiwalayang JaDine.

Nakasaad kasi sa article ni Lo sa isang pahayagan ang eksplanasyon kung paano nasabing kumpirmado na nga ang hiwalayang JaDine.

“According to a Star source, James is handling the breakup with care to cushion the impact on Nadine who has admitted grappling with mental illness (he has a brother who committed suicide),” nasambit sa article ni Lo.

Dito nga pumalag ang mga fan ng JaDine, dahil talagang ginisa nila sa Twitter ang sinulat na ito ni Lo.

Unang-una, sobrang kapalpakan nga raw ang caption na ginamit na “James Reid at Nadine Samonte. Some good things never last, indeed!”

Pinagtawanan din nila ang pagtawag sa kanila na Jadineans. JaDine nga raw ang tawag sa kanila.

Pero, ang pinakamatinding ikinagalit nila ay ang pagbanggit ng ‘mental health issue’ at pati na rin ang ‘pagpapakamatay’ ng kapatid ng aktres.

Heto nga ang mga nakababaliw na mensahe nila:

“Shame on you, Ricky Lo, for making a mockery of the mental health struggles experienced by many, by publishing this article that clearly wants to paint Nadine as a desperate, obsessed, love-crazed woman.”

Bukod pa riyan, nanggigil din ang naturang netizen sa isa pang pahayag ni Lo na nagsasabing “Come on, Nadine, it’s 2020. James is not the only ‘fish’ in the sea.”

Tuloy tuloy ang pagkuyog ng mga fan sa article na nagsasabing hiwalay na nga ang JaDine, lalo na sa manunulat nito.

Pumapangalawa pa sa trending list as of this writing sa Twitter ang #KeepGoingJaDine.

Mukhang hindi talaga titigil ang mga JaDine sa kanilang pag-iingay hangga’t walang opisyal na pahayag mula sa kanilang favorite love team.

“Releasing an article that mocks on someone else’s mental illness? EVIL SOUL. Releasing an article that doesn’t even have ENOUGH AND VALID PROOFS in the rule of releasing news and in platforms like this, YOU HAVE TO BE RESPONSIBLE. DELIVER TRUTH AND TRUTH ONLY. MGA TANGA.”

“Fake news si Ricky Lo.”

“BOUGHT ang condo hindi RENTED. Madali yan i-verify. Kung condo lang di ma-verify ng tama, paano pa ang private relationship?!

“And how dare you mock Nadine and create stigma over her mental health!”

“Shame on you Ricky Lo.. karma is on your way!!”

‘Yan at marami pang iba ang bumuhos na reaksyon sa naging article ni Lo.

JaDine spotted na magkasama sa mall?

Samantala, mayroon pang nag-tweet na spotted umano na magkasama ang JaDine nitong Sabado sa UP Town mall na may binibili lang daw. Sabay may nag-react at sinabing, “Sana poh my stolen Pic pra masampal sa mukha ng bayaran basura pro mbuti na dn wlang Pic kc my mema nman yn mlalamng sbhn bk8 di sweet oh kya etc….. mas mganda tlga di cla spotted na magksma pra tlgang mga icp ung mga AB.”

Tila hindi talaga matatahimik ang mga kuwestyon sa pag-iisip ng mga netizen hangga’t wala pang ultimatum mula sa JaDine.