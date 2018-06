‘Depression is real. Be kind. Take time to talk.’ — Anne Curtis

Paalala ni Anne Curtis sa tweet niya “Depression is real and we never know what people might be going through every day. Be kind. Take time to talk. Ask how your friends are. It just make a difference.”

“Depression is real, volatile and lethal. Depression requires understanding more than medicine…for compassion & the willingness to reach out is far more potent than any chemical” paalala ni Direk Joey Reyes.

Sa totoo lang, marami ring local celebs na nakakaranas ng depresyon. May matatag na hinaharap ito pero meron ding nadadaig nito. ‘Yun nga lang, kesa magsalita pa ang kaanak at kaibigan ng mga celeb na nagpakamatay, mas pinili nilang manahimik sa dahilang sila lang ang nakaaalam.

Dahil sa magkasunod na pagkamatay ng dalawang foreign celeb, naglabas ng ilang hotlines si Arnold para tawagan ng mga nakakaramdam ng depression. Puwede ring gawin ito ng ilang local celebs natin para hindi lumala ang sitwasyon nila.

Ito ay ang Hopeline. The DOH Hotline may be reached at (02) – 804-4673 at 0917-5584673 at 2219 para sa Gobe at TM subscribers.

“Hindi ka nag-iisa…Thank you @tammydavid for this reminder,” post ni Igan sa kanyang IG. (Jun Nardo)