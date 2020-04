Deportasyon ng Pinay caregiver tinabla ng Taiwan

Tinanggihan ng Taiwan ang kahilingan ng Department of Labor and Employment (DOLE) na ipa-deport ang isang oversease Filipino worker dahil sa pagpo-post sa social media ng negatibo kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Ayon sa ulat ng Taiwan News, nanindigan ang Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan na ang mga dayuhang manggagawa ay may tinatamasang karapatan, tulad ng freedom of speech, na kailangang respetuhin ng bawat gobyerno.

Idinagdag pa ng foreign ministry na “no person or institution, in this case, has the right to pressure her, her employer, or broker, nor shall be deported without consultations held between both government.”

Matatandaang nakipag-ugnayan na ang Philippine Overseas Labor Office sa Taichung, Taiwan sa broker at employer ng Pinay caregiver para ito’y mapadeport dahil sa paglabag sa cybercrime law ng Pilipinas bunga ng paninira kay Pangulong Duterte.