Deployment ng mga Pinoy health worker sa Japan sinuspinde

Pansamantalang sinuspinde ang biyahe ng mga Pilipinong health worker papunta sa Japan dahil sa banta ng COVID-19.

Sinabi ni Philippine Ambassador to Japan Jose Laurel V nitong Huwebes na kasalukuyang may umiiral na travel ban sa Japan dahil sa COVID-19 at ang mga hindi lamang sakop nito ay iyong nasa diplomatic at government service.

Samantala, siniguro rin ni Laurel na ginagawa nila ang lahat upang mabigyan ng bakuna at proteksyon ang mga atleta na sasabak sa Tokyo Olympics sa Hulyo.

“But there are very strict. Normal people cannot easily get in touch with the athletes without securing permission, and that is why I will only watch on television,” pahayag ni Laurel. (Mark Joven Delantar)