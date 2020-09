Deployment ban sa health workers bawiin na – Senado

Hinikayat ng mga senador ang Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-MEID) na alisin na ang ban sa pagpapaalis ng mga medical at allied health workers dahil labis nang naapektuhan ang kanilang kabuhayan, ayon kay Senadora Risa Hontiveros.

“I reiterate their request that the deployment ban be lifted. Hayaan nating makalipad ang health workers na ilang buwan nang hindi makapaghanapbuhay,” ani Hontiveros.

Bagama’t kailangang iprayoridad ang health care system ng bansa, sinabi ni Hontiveros na dapat tingnan ang kapakakan ng mga Pinoy health worker na matapos dumaan sa masusing pagsasanay at pagkumpleto ng mga documentary requirement at permits ay pipigilang makaaalis ng bansa.

Sa halip na ipatupad ang deployment bad, sinabi ni Hontiveros na dapat taasan ang suweldo ng health care workers para magtrabaho na lang dito at hindi sa ibang bansa.

Kamakailan ay pingil ng Bureau of Immigration (BI) ang pitong Filipino nurse na patungo sa United Kingdowm dahil sa deployment ban sa mga health care workers.

Dahil dito, nanawagan si Senador Joel Villanueva sa DOLE na ayusin na ang pinatutupad na polisiya nang sa gayon ay hindi mag-suffer ang mga Pinoy health worker na nais magtrabaho sa ibang bansa.

“Mali po ang interpretasyon ng BI sa umiiral na deployment ban, at patunay dito ang memo na kanilang pinalabas noon Aug. 20 na nagsasaad na bawal umalis ng bansa ang mga healthcare worker na binigyan ng visa matapos ang March 8,” ayon sa senador. (Dindo Matining)