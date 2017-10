Dependents ng OFWs ililibre sa travel tax

Malilibre na sa travel tax ang dependents ng overseas Filipino workers (OFWs).

Ito’y kapag ganap nang naging batas ang House Bill 6138 o panukala na magkakaloob ng travel tax exemption sa mga mahal sa buhay ng may-asawa o solo parent na OFW.

Ang naturang panukala ay inaprubahan ng House Committee on Overseas Workers Affairs sa pamumuno ni Angkla Party-list Rep. Jesulito Manalo.

Puntirya ng HB 6138 na maamyendahan ang Section 3 at Section 35 ng Republic Act (RA) No. 8042 o ‘Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995’.

Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, pangunahing may-akda ng panukala, mahalaga ang kontribusyon ng OFWs sa ekonomiya ng bansa at hindi maikakaila ang bilyun-bilyong piso na ipinapasok sa taunang remittances ng mga ito.

Kabilang sa tinutukoy na dependents ay ang mister o misis at mga anak ng ‘married’ OFW at mga anak ng ‘solo parent’ na Pinoy worker sa abroad.

Nakasaad sa panukala na ang kalihim ng Department of Finance (DOF) alinsunod sa rekomendasyon ng Commissioner ng Bureau of Internal Revenue (BIR) ang magtatakda ng mga panuntunan at regulasyon para sa implementasyon nito.

Idinagdag ni Alvarez na alinsunod sa RA No. 8042, ang travel tax exemption ay para lamang sa OFWs at hindi sa kanilang dependents.

“This is contrary to the provisions of RA No. 6768,” ayon pa kay Speaker Alvarez kaya naman kinakailangan aniyang maremedyuhan ito.