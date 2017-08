DepEd: Yosi bawal na sa paligid ng schools

Ipinagbawal na ng Department of Education (DepEd) ang pagtitinda ng sigarilyo sa paligid ng eskwelahan.

Ayon kay DepEd undersecretary for legal affairas Alberto Muyot, mahigpit itong ipatutupad sa ilalim ng programang “EskweLA BAN” sa sigarilyo project na inilunsad nitong Martes.

Dagdag pa ng opisyal, ang nasabing proyekto ay layong madagdagan ang kaalaman ng publiko lalo na sa mga estudyante hinggil sa DepEd Order No. 48 Series of 2016 o ang Police and Guidelines on Comprehensive Tabaco Control.

Batay sa nasabing ordinansa, mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa loob at paligid ng eskwelahan; bawal ang pagtitinda ng sigarilyo sa paligid ng eskwelahan hanggang 100 meter radius; at bawal ang pagkuha ng sponsorhip sa mga Tabaco company sa anumang mga programa ng eskwelahan.

“We see this project aligned with the government’s intensified campaign against smoking, as demonstrated in the recent issuance of the Executive Order (EO) No. 26,”wika ni Muyot.

Sa mahuhuling lumabag sa kautusan, maari silang tanggalan ng lisensya ng local government unit (LGU) at sasampahan ng kaso.