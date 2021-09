DepEd TV nakatanggap ng parangal sa YouTube

Ipinagmamalaki ng pamunuan ng Department of Education (DepEd) ang pagtanggap ng dalawang Silver Play Button award mula sa video streaming company YouTube matapos makamit ng DepEd TV at EdTech (Education Technology) Unit channels ang mahigit 100,000 subscribers.

Ayon kay Undersecretary for Administration Alain Del B. Pascua, ang dalawang channel ay nakalaan para sa pagpapatupad ng distance learning, partikular na sa online at television-based instructions.

“Sa buong staff at personnel ng ICTS [Information and Communications Technology Service] at saka EdTech sa kanilang effort na ito. Umabot tayo ng 200,000 plus subscribers sa DepEd TV YouTube channel at saka sa DepEd EdTech YouTube channel,” ayon pa kay USec. Pascua.

Kasalukuyang mayroong 241,000 subscribers ang DepEd TV channel habang ang EdTech Unit channel ay mayroong 230,000 subscribers kung kaya naparangalan ng You Tube dahil nasa 1,393 learning episodes ang nakalaan para sa Kindergarten hanggang Senior High School, maging ang Alternative Learning System students ay gumagamit rin ng DepEd TV Youtube channel.

“Kaya’t sinasabi po natin sa lahat ng teachers, sa lahat ng principals, sa lahat ng mga estudyante at saka sa mga magulang, punta lang po kayo sa YouTube channel ng DepEd TV at i-click niyo roon para maging subscriber na kayo. Para sa susunod na buwan, 1 million [subscribers] na tayo,” dagdag pa ni Usec Pascua.

Kasabay nito, hinihikayat ni Pascua ang lahat ng DepEd’s stakeholders, mga guro at personnel, mag-aaral at mga magulang na mag-subscribe na sa channels para makamit ang susunod na YouTube milestone na Gold Play Button. (Vick Aquino)