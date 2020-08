DepEd susugurin ng mga guro

Nais ng grupong Alliance of Concerned Teachers (ACT) na harapin sila ng mga opisyal ng Department of Education (DepEd) upang iparating ang kanilang hinaing at matugunan ang mga pagkukulang ng ahensya para sa paghahanda sa pasukan sa October 5.

Kaya naman, susugod ngayong araw sa DepEd sa Central Office sa Pasig City ang mga guro upang magsagawa ng picket-dialogue at umaasa silang haharapin sila ng mga opisyal ng DepEd at iparating ang nais nilang mangyari na “to do’s 6-weeks to school opening.”

Umaasa ang ACT na hindi sasayangin ng DepEd ang natitirang linggo bago magbukas ang klase sa mga pampublikong paaralan at sakaling magkaroon ng harapang usapin ay ilalahad nila ang mga dapat na mangyari dahil nakikita nila na tila hindi pa kasado ang DepEd sa blended learning.

Una nang sinabi niC ACT Secretary General Raymond Basilio, na kailangang malaman ng DepEd ang lagay ng mga guro at paaralan bago isabak muli sa mas mabigat na tungkulin dahil maliit lamang ang inilaang pondo. (Vick Aquino)