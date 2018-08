DepEd sumablay sa 20B PPP classroom project — COA

BUKOD sa P25 milyong halaga ng mga textbook na nabulok sa bodega ng contractor, sinita rin ng Commission on Audit (COA) ang Department of Education (DepEd) sa implementasyon nito sa higit P20 bilyong Public-Private Partnership (PPP) classroom project na layu­ning tugunan ang shor­tage o kakulangan ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan.

May 9,303 silid-aralan ang target sa ilalim ng PPP for School Infrastructure Program (PSIP) I habang 4,371 sa PSIP II.

Pero 9,296 silid-aralan lang ang nagawa para sa PSIP I habang 1,337 sa PSIP II ang hindi pa nagagawa o natatapos gawin makalipas ang mahigit dalawang taon na implementasyon ng proyekto.

Binanggit ng COA ang mga dahilan nito na kawalan ng access/clearing ng lugar na pagtatayuan, permit issues, demolisyon ng mga nakatayong gusali at realignment.

“Based on standard time, an ordinary cons­truction with 12 classrooms should have been completed within six months,” ayon sa COA.

Inilatag pa man din umano ang PPP scheme para malunasan ang malaking problema sa kakulangan ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan ngunit nabigo itong makamit matapos ang mahigit dalawang taon na implementasyon ng proyekto.

Inirekomenda ng COA na pag-aralan ng DepEd ang posib­leng pagpataw ng kaukulang kaparusahan sa mga contractor nito dahil nauwi sa wala ang layunin ng proyekto sanhi ng pagkaantala ng implementasyon nito.