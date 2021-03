DepEd sa mga magulang: ‘Sagot for sale module’ dedmahin

UMAPELA ang Department of Education (DepEd) sa mga magulang at estudyante na huwag tangkilikin ang umano’y ‘sagot for sale’ scheme.

“We appeal to the parents and students to refrain from doing this. Kung walang demand dito, the supply will die out,” pahayag ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan sa pana­yam sa radio kahapon.

Nitong Biyernes ay ina­min ng DepEd na kanila nang iniimbestigahan ang alegasyong ilang magulang ang nagbabayad para sagutan ang module ng kanilang mga anak.

“Iyon naman po ay pinapatingnan, papatingnan natin sa ating mga kasama at magpapa-validate tayo ng mga naulat,” giit ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio at nangakong paparusahan ang mga gurong mapapatunayang sangkot sa iregularidad.