DepEd mohimog imbetigasyon sa anomalusong pagpalit ug labaha

Miumol na ug fact-finding committee ang Department of Education (DepEd) subay sa anomalusong pagpalit ug razor o labaha nga ginamit alang sa senior high school program sa Region 10 o Northern Mindanao.

Nasayran nga migasto ang DepEd officials sa Region 10 ug P1,878 matag usa ka razor o labaha bisan kun nagkantidad kinig P200 lang ang presyo niini sa mga department store.

Suay sa pamahayag sa DepEd Central Office, atua na ang fact-finding body nga nag-imbestigar sa matuod nga panghitabo ug makita ang mga resibo sa pagpalit sa mahalon nga razor

“Based on initial reports gathered from the field, the items referred to were part of various tools and equipment for Senior High School Technical Vocational and Livelihood Track, procured sometime between April to June 2016 from funds downloaded by the central office sometime in February 2016,” matud sa gilagawas nga pamagayag sa DepEd.

Matud pa sa DepEd nga wala pa mabayri ang mga nakuhang razors sa supplier tungod kay dili kulang ang mga dokumento nga gikinahanglan sa ahensya.

Gipaniguro sa DepEd nga dili kini motugot sa bisan unsang iregularidad nga makadaut sa ahensya.