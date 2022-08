DepEd: Mga guro may P5K ayuda sa balik-eskuwela

Magandang balita ang sasalubong sa mga guro sa mga pampublikong paaralan sa Agosto 22 matapos ianunsyo ng Department of Education (DepEd) na makakatanggap sila ng P5,000 na tulong-pinansyal.

Tiniyak ni DepEd spokesperson Michael Poa na lahat ng guro sa mga pampublikong paaralan ay tatanggap ng nasabing halaga sa unang araw ng school year 2022-2023 sa Lunes.

“Lahat po ng teachers, makakatanggap. Ibababa po iyan sa, I think, mga school division. I’ll confirm [the details] pero lahat po ay makatatanggap by August 22 noong P5,000 cash allowance,” wika ni Poa.

Ang pondo na pagkukunan ng tulong-pinansyal ay iba sa Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE) ng mga paaralan.

“Mga chalk and all that should be part of the MOOE of the schools. Itong P5,000 ay lalo na iyong mga kailangan ng internet connection parang additional assistance lang po talaga iyan for our teachers,” paliwanag ni Poa.

“Ito po ay para masigurado na kumpleto sila sa mga kagamitan, especially for the minimum health and safety standards to be observed tulad ng mga alcohol. It’s not specifically to ask them to buy face masks. Hindi po ganoon iyon. It’s really for the MOOE. We’re giving them the flexibility to buy whatever they need,” dagdag pa niya. (Mark Joven Delantar)