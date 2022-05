DepEd kinondena pamamaril sa guro

Mariing kinondena ng Department of Education (DepEd) ang naganap na pamamaril sa isang guro sa Himamaylan National High School sa Negros Occidental bago sumapit ang 2022 national elections na kung saan nakatalaga pa itong magserbisyo sa halalan.

Kasalukuyang inaalam ng DepEd kung election-related ang nangyari sa biktima, bagaman hindi pa malinaw kung may kaugnayan sa eleksiyon ang brutal na pangyayari.

“Though it is unclear yet if such bruta¬lity was election-related, we denounce any acts of violence and injustice towards our teachers, who have dedicated their lives to the Filipino children and are now selflessly serving the country in this year’s election,” ayon sa pahayag ng DepEd.

Sa kabila nito, ipinapaabot ng DepEd ang pakikiramay sa naulilang pamilya kasabay nito ay inatasan ni Secretary Leonor Briones ang Office of the Undersecretary for Finance na magbigay ng tulong pinansyal at iba pang kinakailangang suporta para sa naulilang pamilya ng guro. (Vick Aquino)