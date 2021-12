DepEd itotodo balik-eskuwela sa 2022

Posibleng palawakin ng Department of Education (Deped) ang expanded face-to-face class ng mga estudyante sa 2022.

Sa Laging Handa press briefing, sinabi ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan na maganda ang takbo ng dalawang batch ng pilot face-to-face class ng mga estudyante kaya inaasahan nilang palalawakin pa ang mga paaralan na magpapatupad ng face-to-face class.

Katunayan aniya ay inabisuhan na ni DepEd Secretary Leonor Briones ang regional directors na maghanda na para sa posibleng expanded face-to-face classes.

“Since so far ay maganda ang tinatakbo, ang ating ina-anticipate ay ang magiging recommendation ay ang pagpapalawak nito sa tinatawag naming ‘expanded phase’ early next year. At kaugnay niyan ay si Secretary Briones has already directed our regional directors na maabisuhan ang lahat ng mga paaralan, pampubliko man at pampri­bado sa buong bansa na, maghanda gamit iyong ating safety assessment tool,” ani Malaluan.

May go signal na aniya ang Inter-Agency­ Technical Working Group sa DepEd na magbigay ng safety seal sa mga paaralan na makakapasa sa school safety assessment tool na titiyak sa kaligtasan ng mga mag-aaral laban sa posibleng kontaminasyon sa virus.

Sinabi ni Malaluan na hindi na sila magdadag ng mga eskuwelahan sa National Capital Region na magpapatupad ng face-to-face class ngayong­ Disyembre dahil malapit na ang Christmas break ng mga estudyante. (Aileen Taliping)