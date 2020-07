DepEd hindi handa sa face-to-face

Nagkaisa ang Alliance of Concerned Teachers (ACT)-Philippines kasama ang ilang mga magulang at kabataan na magtungo sa Department of Education (DepEd) Central Office para humiling ng face-to-face dialogue kaugnay sa kahandaan para sa pagbubukas ng klase sa Agosto 24.

Kabilang sa kanilang protesta ang pagpayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na magsagawa ng limited face-to-face classes sa mga Modified General Community Quarantine (MGCQ) areas lamang na magsisimula sa January 2021.

Ayon kay ACT Secretary General Raymond Basilio, kailangang magpaliwanag at makinig muna ang DepEd sa mga karaingan ng mga guro at magulang kaya humihiling ang grupo na makaharap sila para malaman ang hakbang ng DepEd sa ligtas na pag-aaral ng mga estudyante ng panahon ng pandemic.

Nangangamba ang ACT sa pandemya at nais lamang nilang masiguro kung tama ang plano ng DepEd at handa ba ang ahensya para sa mga mag-aaral.

Nilinaw ng grupo na hindi naglatag ng sapat na health measures ang DepEd kabilang ang health screening, mass testing, treatment, hiring of school nurses, at pagtatayo ng mga sanitation and health facilities and equipment.

“Nasaan na ang mga ipinangakong laptop para sa mga guro, tulong sa mga estudyante? Nasaan na ang mga module? Nasaan ang malinaw na plano para sa milyong hindi makapag-enroll? Kailangan na namin ng sagot,” dagdag nito.

Kabilang pa sa kanilang hinaing ang hindi pagpansin ng DepEd sa mga pumapasok na guro simula pa noong Hunyo na kung saan ay wala pa silang natatanggap na sahod at nangangamba na baka isantabi rin ng DepEd ang milyun-milyong mag-aaral ngayong nalalapit na pasukan. (Vick Aquino)