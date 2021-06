DepEd gigisahin sa P2.3B laptop kontrata

Pinaiimbestigahan sa Kamara ang umano’y iregularidad sa pagbili ng 39,000 laptop computer para sa mga guro ng Department of Education (DepEd).

Ayon kay Deputy Speaker Bernadette Herrera nakatakdang ibigay ng DepEd ang suplay contract hindi sa pinakamababang bidder na taliwas sa mandato ng Government Procurement Reform Act (Republic Act 9184).

“We received information that the contract was practically secured by the second lowest bidder at almost P2.3 billion, which is P167 million higher than the bid of the lowest bidder,” sabi ni Herrera.

Nabatid na ang nagpa-bidding ay ang Department of Budget and Management (DBM).

Ang lowest bidder umano ay diniskuwalipika dahil ang laptop dahil hindi umano nakasunod sa pamantayan ng laptop bag na gusto ng DepEd.

Ang gusto umano ng DepEd ay ballistic nylon pero ang lowest bidder ay magbibigay ng bag na gawa sa 100% polyester.

“Mas importante pa pala ang bag na may kabuuang halaga ng P167M million kesa sa specs ng computer. Hindi ba may mali rito?” tanong ni Herrera.

Sinabi ni Herrera na dapat ay gumawa ng hakbang ang Kongreso para maiwasan na masayang ang limitadong pondo ng gobyerno. (Billy Begas/Eralyn Prado)