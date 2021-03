DepEd face-to-face seminar naghasik ng virus

Siniwalat ni Zambales Provincial Health Officer (PHO) Dr. Noel Bueno na walang abiso sa lokal government unit at Inter Agency Task Force (IATF) ang nangyaring face-to-face seminar ng Department of Education (DepEd) sa dalawang resort sa Zambales.

Ayon sa opisyal, dahil sa seminar na dinaluhan ng nasa 300 katao, umabot na sa 20 DepEd employee ang nahawa ng COVID-19. Naganap ito noong Marso 1-6 at 9-12 sa Fantasy at Bakasyunan Resort. Aniya, kung may naging paalam umano sana ay nabigyan nila ng gabay ang mga dumalo.

Karamihan umano sa dumalo ay mga asymptomatic. Nasa pangangalaga ng lokal na pamahalaan ang mga nagpositibo.

Sa pahayag naman ng DepEd, giniit nitong hindi nila pinahihintulutan na magsagawa ng face-to-face seminar at training para sa mga empleyado, kaya naman bumuo na sila ng fact-finding team para mag-imbestiga sa insidente.

“The DepEd Regional Office 3 shall continuously monitor the compliance of all offices and schools [with] this directive to ensure that the risks of COVID-19 transmission will be reduced if not eliminated as all teaching and non-teaching personnel continues serving in their respective stations,” ayon sa DepEd.

Samantala, naka-lockdown ang central office ng DepEd sa Pasig hanggang Marso 2 makaraang 6 ang naitalang nahawa ng virus. (Vick Aquino)