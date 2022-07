DepEd, CHED binara sa taas-matrikula

Naghain si Kabataan Rep. Raoul Manuel ng resolusyon upang ipanawagan ang moratorium sa pagtaas ng matrikula at iba pang bayarin sa paaralan sa paparating na school year.

Ayon kay Manuel pinayagan ng Department of Education (DepEd) at Commission on Higher Education (CHED) ang aplikasyon ng mga paaralan na magtaas ng matrikula at iba pang bayarin para sa Academic Year (AY) 2022-2023.

“Instead of using its power to halt tuition and other fee increases for the upcoming Academic Year 2022-2023, CHED has issued Adjustments in the Dates of Consultation Period and the Submission of Application Documents for Increase in Tuition and Other School Fees (TOSF) for AY 2022-2023 which merely adjusts the timeline that educational institutions must follow should they intend to raise fees,” sabi ni Manuel.

Dagdag pa nito, lalong pahihirapan ng dagdag-singil sa paaralan ang kalagayan ng maraming pamilya na umaaray na sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. (Billy Begas)