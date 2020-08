DepEd central office sinara

Pansamantalang sinara ang central office ng Department of Education sa Pasig City para sa complex-wide disinfection at contact tracing na magtitiyak ng kaligtasan ng skeleton workforce ng ahensiya, ayon kay Secretary Leonor Briones.

Nagsisimula ito kahapon at tatagal hanggang Linggo, Agosto 23.

Samantala, ipagpapatuloy umano ng ahensiya ang mga critical operation nito kahit home-based na muna ang lahat ng mga tauhan ng opisina. Batay sa pahayag, “Financial obligations, salaries and benefits of all DepEd teaching and non-teaching personnel are already being processed, and shall be promptly paid.” (SDC)