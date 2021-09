DepEd binutata sa tagumpay ng balik-eskuwela

Sinopla ni ACT Teachers Rep. France Castro ang pabida ni Department of Education Secretary Leonor Briones na tagumpay at higit na bumuti ang education system sa ilalim ng Duterte administration.

Ayon kay Castro, wala siyang nakitang basehan ni Briones para sabihing bumuti o gumanda ang sistema ng edukasyon ng bansa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon.

“How can DepEd Secretary Leonor Briones say that the Philippine education system has improved when schools are closed and both our teachers and students are suffering?” ayon kay Castro.

“Para masabing ‘victory,’ dapat sapat at ligtas ang mga pasilidad, walang bata na hindi nakakapag-aral at kalidad ang edukasyon na kanilang natatamasa,” dagdag ni Castro. (Eralyn Prado)