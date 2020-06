DepEd binaha ng mga internet, tablet offer

Maraming nag-aalok sa Department of Education (DepEd) para maging internet service provider at supplier ng mga tablet sa pagbabalik eskuwela sa Agosto kung saan magkakaroon ng distance learning sa halip na face to face classes dahil sa COVID-19 pandemic.

“We are inundated with offers from internet service providers,” ayon kay Education Secretary Leonor Briones sa panayam sa telebisyon Miyerkoles ng umaga.

Maglalabas din aniya ang DepEd ng mga pamantayan para sa gadget na kakailanganin sa online learning dahi sa dami ng nag-aalok nito.

“Ang dami-daming offers, nagpo-produce ng tablets at nagbibilihan na ang mga parent, nagmumura na at may pahulugan pa kasi may need,” ani Briones.

Sisikapin din umano nila na mabigyan ng laptop ang mga guro sa mga pampublikong eskuwelahan kahit may sarili nang laptop ang mga ito.

“Tama ang punto na personal property ng teachers ang laptop. Kaya we will endeavor to provide them…We respect their rights to their properties,” ani Briones.