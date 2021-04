DepEd bagong curriculum: Kinder hanggang grade 3 matututong magbasa

TITIYAKIN ng Department of Education (DepEd) na marunong nang magbasa ang mga mag-aaral ng kinder hanggang grade 3 sa pag-adopt ng bagong approach ng teaching and learning sa pamamagitan ng paggawa ng roadmap for review at pag-update ng i curriculum ng kinder hanggang grade 10.

Paliwanag ni Secretary Leonor Briones na tinutugunan ng DepEd ang mga challenge sa curriculum, education at iba pa na kung saan naka-rely sila ngayon sa teknolohiya dahil sa pandemic.

Ayon kay Undersecretary Diosdado San Antonio, nakalapag na ang roadmap for the 2022 version ng K to 10 curriculum na kung saan mas paiigtingin ang pagbabasa, pag-compute at social emotional skills na para sa kinder hanggang grade 3.

“Ang importante marunong siyang magbasa at ‘yong mga importanteng kaalaman at kasanayan. Kasi kahit hindi mo na ‘yan turuan pag naging interesado ‘yan, magbabasa ‘yan at magdi-discover ng mundo on their own,” paliwanag ni San Antonio. (Vick Aquino)