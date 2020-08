DepEd atras sa uniporme sa online class

Hinihikayat ng Department of Education (DepEd) na magsuot ng uniporme ang mga mag-aaral kahit nasa bahay lamang at uma-attend ng online classes.

Paliwanag ni DepEd Region 7 director Dr. Salustiano Jimenez, iniiwasan nila ng tuksuhan o bullying sa bawat mag-aaral na dumadalo sa online classes at maiwasan ang pasimpleng tuksuhan habang nagkaklase.

“To prevent from bullying na mangyayari, ini-encourage na dahil nasa platform ka na online, puwede lang magbihis ng angkop sa klase,” ayon pa dito.

Sinabi naman ni DepEd Undersecretary Anne Sevilla sa panayam ng TeleRadyo na ang pagsusuot ng uniporme ay hindi kinakailangan sa mga online na klase sa mga pampublikong paaralan.

Ayon kay Sevilla ang mga estudyante sa pampublikong paaralan ay puedeng umattend ng klase kahit hindi nakasuot ng uniporme habang nagsasagawa ng klase on line.

Ito ang paglilinaw ni Usec. Sevilla kasunod ng napaulat na diumano ay hinihimok ng DepEd ang mga estudyante na magsuot ng uniporme sa online classes para maiwasan ang mga insidente ng bullying’.

“Wearing of uniforms is not a requirement for public school learners to do distance learning,” ani Sevilla.

Nilinaw naman ni DepEd Secretary Leonor Briones na tuloy na ang pasukan ng blended learning sa August 24 sa lahat ng pampublikong paaralan.

“Ang pagbubukas ng eskuwelahan ay August 24. Ito ay blended learning. Walang face to face. At sa mga lugar na may risk assessment galing sa IATF, susundin natin ang kanilang patakaran,” ayon pa kay Sec. Briones.(Vick Aquino/ Riz Rodriguez)