DepEd aminadong kulang sa mga guro, silid-aralan

Umamin ang Department of Education (DepEd) na isa sa dahilan na kaya maraming mga silid-aralan ang puno ng estudyante ay hindi sa kakulangan ng classroom kundi kailangang masakop ang dalawang section dahil iisa lamang ang guro o kulang sa mga guro ang ilang pampublikong paaralan.

Sinabi pa ni DepEd spokesperson Michael Poa na ito ang dahilan kaya loaded ang mga guro sa trabaho dahil sa dami ng hawak na estudyante at hindi lamang isang grade level ang hawak kundi may iba pang grado ang sakop nila.

“There are really teachers who are a bit loaded, and there are also schools that have an excess when it comes to teachers,” ayon pa kay Poa.

Nilinaw pa ni Poa na marami namang paaralan na sobra sa guro at silid aralan ang kulang.

Giit ng DepEd na ang maaaring gawin dito ay kung papayag ang mga hindi gaanong loaded na guro na ilipat sa ibang paaralan upang makatulong sa may tambak na estudyanteng guro.

Una nang nagpalabas ng memorandum ang DepEd para sa mga regional offices na punan ng mga guro ang mga bakanteng silid-aralan upang maiwasan ang kakulangan sa guro.(Vick Aquino)