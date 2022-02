DepEd: 6K iskul kasado sa balik eskuwela

Anim na libong mga eskuwelahan sa buong bansa ang nagpahayag ng kagustuhang sumali sa expanded face-to-face class ng Department of Education sa sandaling magluwag ang protocol restrictions sa kanilang mga lugar.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Department of Education Undersecretary Nepomuceno Malaluan kasunod ng pagbabalik-klase ng mga estudyante sa mga lugar na nasa alert level 2 status.

Sinabi ni Malaluan na nakahanda na ang mga paaralan sa buong bansa para sa face-to-face class at hinihintay na lamang na mailagay sa alert level 2 status ang kani-kanilang mga lugar para makabalik na sa paaralan ang mga estudyante.

“Kung ang pag-uusapan iyong mga paaralan sa buong bansa na handa na basta maging alert level 2 ay ang report sa atin ng mga regional directors, we have more than 6,000 schools that are ready to join the expanded phase at parami ng parami ang handa na iyan, basta ma-comply na nila iyong ating school safety assessment,” ani Malaluan. (Aileen Taliping)