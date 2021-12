Nakatakda pong pirmahan ng Pangulo ngayong ika-28 ng Disyembre ang ating Senate Bill No. 2234 na naglalayong magtayo ng isang “bahay” o ahensya para sa mga Overseas Filipino Workers.

Ang pirma ng Pangulo ang huling hakbang para maging isang ganap na batas ang ating panukala. Kapag naging batas, magkakaroon ng Transition Committee para tiyaking sa loob ng dalawang taon mula sa araw na magkabisa ang batas ay magiging fully operational na ang Department of Migrant Workers (DOMW).

Noong Mayo, naglabas ang Malacañang ng certification bilang isang “urgent measure” ang SB 2234. Ibig sabihin, prayoridad at dapat pag-ukulan ng agarang pansin ng Senado ang panukala.

Subalit mula pa noong Pebrero, sunod-sunod na po ang isinagawa nating mga public hearing, gayundin ang iba’t ibang mga konsultasyon kasama ang mga OFW group at pinakatampok po rito ang worldwide consultation natin noong Abril.

Isang araw matapos ipasa sa ikatlong pagbasa ang SB 2234 ng Senado, isinulong naman ng Kamara ang adoption sa ating panukala bilang pag-amyenda sa House Bill 5832 na bersyon ng mababang kapulungan. Dahil dito, hindi na kinailangan pa ang bicameral conference committee.

Noon, hiwa-hiwalay ang mga ahensya at opisinang nangangalaga sa mga OFWs. Dahil dito, magastos, mabagal, at nakakalito ang mga transaksyon. Ngayon, pagsasama-samahin sa ilalim ng isang “bahay” ang pitong mga ahensya at opisina tulad ng POEA, POLO, ILAB, NRCO, at NMP na dating nasa ilalim ng DOLE, ang OUMWA na dating nasa DFA, at ang Office of the Social Welfare Attaché na nasa ilalim naman ng DSWD.

Noon, walang tiyak na mga opisinang tuwirang nakatutok sa land-based at sa sea-based OFWs, ito’y sa kabila ng isa sa kada tatlong seafarer sa buong mundo ay Pilipino. Ngayon, lumikha po tayo ng office for land-based OFWs concerns at office for sea-based OFWs concerns kung saan pangangasiwaan ang mga opisinang ito ng assistant secretary ng DOMW.

Noon, nakikihati lang sa pondo para sa Assistance to Nationals na nakapaloob sa budget ng DFA ang mga distressed OFWs. Ngayon, may sariling “Agarang Kalinga at Saklolo para sa mga OFWs” o AKSYON Fund para sa mga kababayan nating OFWs na nakakaranas ng mga pagsubok abroad.

Noon, kapag may hinaharap na emergency ang ating mga kababayang OFW, iba’t ibang POLO at iba’t ibang numero ang kailangan nilang tawagan. Ngayon, magkakaroon na ng 24/7 Emergency Response and Action Center Unit at media and social media monitoring center para mabilis na tugunan ang pangangailangan ng mga OFWs at kanilang pamilya.

Noon, sala-salabat ang mga patakaran sa rapatriation ng mga OFW. Kapag undocumented ang Pinoy OFW, DFA ang may hawak. Kapag documented naman, DOLE-POLO ang in charge. Ngayon, mas magiging mabilis at mas maayos ang repatriation dahil lahat ng distressed OFWs, documented o undocumented, ay mabibigyan ng assistance sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers.

Noon, karamihan ng mga kababayan nating nagbabalikbayan ay hindi nare-reintegrate at hindi nabibigyan ng kabuhayan o trabaho dito sa bansa. Ngayon, sa ilalim ng itatayong Department of Migrant Workers, magpapatupad ng “full-cycle” at komprehensibong national reintegration program para sa lahat ng mga OFWs.

Ibig sabihin, ipapatupad ang reintegration program mula sa pre-deployment, on-site habang nagtatrabaho ang OFW sa ibang bansa, at sa kanilang pagbalik sa Pilipinas. All along makatatanggap ang ating mga OFW ng skills training, psycho-social support, pag-recognize sa kanilang mga kakayahan, at mga bagong oportunidad.

Subalit hindi po nangangahulugan ang pagbabagong ito sa pagseserbisyo sa ating mga OFWs na itinataguyod natin ang employment migration bilang polisiya ng estado. Hindi po ito ang polisiya natin noon at lalong hindi ngayon.

Nagtatayo po tayo ng “bahay” o hiwalay na ahensya para lamang sa mga OFWs para mas mapangalagaan ang ating mga kababayan abroad. Sa hinaharap, naniniwala po tayong darami ang trabaho dito sa ating bayan at hindi na kailangan pang mangibang-bansa ng ating mga kababayan para maghanap-buhay.