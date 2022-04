Department of Migrant Workers tengga sa kawalang budget

Hindi pa ganap na magiging epektibo ang bagong tatag na Department of Migrant Workers (DMW) dahil may mga kinakailangan pang ayusin para magsimula na ang operasyon nito gaya ng pondo at mga staff na bubuo sa kagawaran.

Sinabi ng Department of Foreign Affairs (DFA) sa isang pahayag na mananatili pa muna ang pitong ahensiyang sasakupin ng DMW habang inaayos pa na maging operational ang bagong kagawaran.

Nilinaw ng DFA na batay sa Section 23 ng Republic Act No. 11641, saka pa lamang magiging ganap ang implementasyon ng bagong kagawaran kapag nabigyan na ito ng kaukulang pondo sa ilalim ng 2023 General Appropriations Act, makabuo ng Implementing Rules and Regulations (IRR) at makapaglabas ng staffing pattern.

Binigyang-diin ng DFA na sa ngayon ay nasa 2-year transition period pa ang DWM dahil kailangan pang ilabas ang IRR nito, ang mga plano sa pagbuo ng staff at kinakailangang ihanda ang panukalang budget.

Habang nakatengga ang DMW, sinabi ng DFA na mananatili muna ang status ng pitong ahensiya na mapapaloob sa bagong kagawaran. Kabilang dito ang Office of the Undersecretary for Migrants Workers’ Affairs (OUMWA) ng DFA, International Labor Affairs Bureau, National Reintegration Center for OFWs, National Maritime Polytechnic, Philippine Overseas Employment Administration, Office of the Social Welfare Attache at lahat ng Philippine Overseas Labor Office.